Brigitte Macron main dans la main avec Emmanuel, photos de leur parenthèse en amoureux en Italie

En visite officielle en Italie où il a été reçu par le pape François au Vatican, Emmanuel Macron s'est accordé un petit moment bucolique avec son épouse Brigitte. Le couple a arpenté les pavés de Rome avec une visite privée du Mont Palatin le 24 octobre 2022, en marge de ce déplacement transalpin. Très complices et main dans la main, les amoureux de l'Elysée ont profité du cadre majestueux de la capitale italienne pour s'offrir un rare moment de détente. Pour apprécier au maximum de la promenade, la première dame de France a choisi de porter des baskets beiges.

Les chaussures confortables de la mère de Laurence, Sébastien et Tiphaine Auzière rappellent celles qu'elle avait arborées à Londres, alors qu'elle s'était rendue en Angleterre pour les funérailles nationales organisées pour Elizabeth II en septembre dernier. Des souliers qui avaient provoqué la polémique après que certains laissent penser qu'elle les portait pour se rendre à l'intérieur de Westminster, alors qu'elle les avait mises uniquement pour marcher dans les rues de Londres avec son mari. Même chose en Italie, si elle était plus "casual" dans les allées romaines, elle a affiché une tenue irréprochable devant le Pape.

Audience privée avec le Pape

Leur petite virée romantique en marge du déplacement officiel d'Emmanuel Macron a été de courte durée, le président de la République ayant un agenda chargé lors de son périple italien. Accompagné de son épouse, le chef de l'Etat français a été reçu au palais apostolique qui jouxte la basilique Saint-Pierre de Rome pour une audience privée qui a duré 55 minutes.

Selon l'Elysée, le tête-à-tête a essentiellement porté sur la situation internationale et plus particulièrement sur l'Ukraine. Le président français a évoqué une nécessité de "dialogue religieux" et le "rôle" que peut jouer l'Eglise catholique, dans la lignée de son discours sur la paix de dimanche. "Une attention spéciale a également été accordée à la région du Caucase, au Moyen-Orient et à l'Afrique", a précisé le Vatican dans un communiqué.

Les deux hommes sont apparus souriants, Emmanuel Macron tutoyant le souverain pontife comme il l'avait fait en 2021. Ils se sont ensuite livré au traditionnel échange de cadeaux. Le pape a offert au président français une médaille en bronze représentant la place Saint-Pierre. Le dirigeant français a lui remis à son hôte une édition du Projet de paix perpétuelle d'Emmanuel Kant datant de 1796. "Priez pour moi", a demandé le pape en saluant le couple Macron. "Je prie pour vous tous les jours", lui a répondu Brigitte Macron.

À l'issue de ce tête-à-tête, le pontife argentin de 85 ans a échangé pendant une quinzaine de minutes avec la délégation française. Il s'agit de la troisième audience papale pour Emmanuel Macron, après celles de juin 2018 et novembre 2021. Elle a été suivie d'un entretien avec le numéro deux du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, ainsi qu'avec le "ministre" des Affaires étrangères du pape, Paul Gallagher.