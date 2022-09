Emmanuel et Brigitte Macron en baskets pour Elizabeth II ? Explications aux attaques virulentes

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont provoqué bien malgré eu une polémique en Grande-Bretagne. En cause, deux paires de baskets, celles que le président de la République française et la première dame ont porté lors de leur arrivée à Londres le 18 septembre dernier. Habituellement acclamé pour leur sens du style et leur élégance, le couple présidentiel a donc reçu des critiques, fruit d'un malentendu et de l'empressement des tabloïds britanniques et de certains internautes à préjuger du dirigeant et sa femme, affirmant à tort qu'ils manquaient de respect à la reine.

En effet, si Emmanuel Macron a bien porté un look plutôt "casual" tout comme son épouse, ce n'était pas du tout pour se rendre à l'intérieur de Westminster, mais pour marcher dans les rues de Londres et mesurer l'ampleur de l'émotion et de la ferveur qui règne dans la ville depuis dix jours. Affublés de lunettes noires et escortés par quelques gardes du corps, ils ont ensuite changé de tenue pour se rendre à la fameuse réception organisée à Buckingham, affichant élégance et sobriété pour l'occasion.

Lorsqu'ils ont rendu hommage à Sa Majesté devant son catafalque à Westminster Hall, ils étaient également loin de porter une tenue décontractée, respectant le moment avec une allure digne et grave. Le visage envahi par l'émotion et l'importance du moment historique de se trouver devant le corps de celle qui a régné soixante-dix ans sur la Grande-Bretagne, le duo français était loin de toute polémique stylistique.