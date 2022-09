Diaporama : Emmanuel et Brigitte Macron en baskets pour Elizabeth II ? Explications aux attaques virulentes

10 / 12

Le président Emmanuel Macron et la première dame Brigitte Macron - Les chefs d'état et les têtes couronnées du monde entier viennent saluer le cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre à Westminster Hall le 18 septembre 2022.

France's President Emmanuel Macron and first lady Brigitte Macron view the coffin of Queen Elizabeth II, lying in state on the catafalque in Westminster Hall, at the Palace of Westminster, London. Picture date: Sunday September 18, 2022.