Brigitte Macron, rock et chic : veste en cuir, bottines et jean slim pour lancer la Fête de la musique

Si le contexte politique est très tendu avec les résultats des dernières élections, Emmanuel Macron a affiché un beau sourire sur la scène dressée dans la cour de l'Elysée au côté de son épouse Brigitte et des stars de la musique Youssou N'dour et Charlie Winston, à l'occasion de la Fête de la musique ce 21 juin 2022. Le président de la République a notamment rendu hommage à l'ex-ministre de la Culture Jack Lang, présent pour les 40 ans de la Fête de la musique, et brièvement évoqué le "contexte politique" consécutif à la perte de la majorité absolue par son camp, lors de sa première apparition publique depuis le second tour des législatives. À cette occasion, la première dame a choisi un look décontracté et chic avec une veste en cuir bleu nuit, un slim et des bottines à talons aiguilles. Un style rock parfait pour le bel anniversaire d'une fête qui a été copiée dans de nombreux pays !

"Je ne vais pas faire de longs discours, je vous rassure", a-t-il lancé au côté de Jack Lang et des interprètes sénégalais Youssou N'dour et britannique Charlie Winston depuis la scène dressée dans la cour de l'Elysée. "Il se trouve que cette maison a été occupée aujourd'hui à d'autres activités compte-tenu du contexte politique", a-t-il ajouté en référence aux consultations qu'il a entamées avec une série de dirigeants politiques, dont Marine Le Pen, devant le risque d'un blocage politique au Parlement.

Le chef de l'Etat est ensuite immédiatement revenu au thème de la soirée, remerciant Jack Lang pour avoir lancé en 1982 la Fête de la musique, qui est "devenue une fête européenne et internationale". "C'est un formidable succès et ça incite à beaucoup de modestie parce qu'il y a peu de choses dans la vie politique, au fond, qui restent 40 ans après encore et qui sont des pratiques populaires", a-t-il dit, au côté également de sa complice, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak.

Le président a aussi fait une brève allusion à la guerre en Ukraine avant la prestation de la DJ ukrainienne Xenia, évoquant "la solidarité qui est la nôtre" à l'égard de ce pays. "Avec Brigitte, on est très heureux de vous avoir à l'Elysée (..) Vive la Fête de la Musique ! Soyez heureux !", a-t-il conclu devant les centaines de spectateurs réunis dans la cour d'honneur. La cour de l'Elysée a ensuite vibré toute la soirée aux sons du mbalax de Youssou N'Dour, du duo français de l'électro Synapson et de la techno de la DJ Xenia. Le chanteur Charlie Winston avait ouvert le bal.

Quelque 2 000 billets avaient été proposés, notamment à des jeunes bénéficiaires du pass Culture, lancé au cours du premier quinquennat. Après l'annulation de la fête en 2020 à cause du Covid, l'Elysée avait reçu le 21 juin 2021 deux grands noms de l'électro et du disco, Jean-Michel Jarre et Cerrone.