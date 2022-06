Emmanuel Macron : Une ministre lui envoie-t-elle des poèmes ? Sa réponse à la rumeur !

En cette journée de fête de la Musique, la nouvelle ministre de la Culture, qui a débuté après le remaniement ministériel post-réélection d'Emmanuel Macron, se livre dans les pages du Parisien. Rima Abdul-Malak se sent à l'aise dans ce poste en succédant à Roselyne Bachelot, elle qui a été la conseillère culture du président de la République en 2019. Au cours de son interview, elle revient également sur une étonnante rumeur : le fait d'envoyer des poèmes au dirigeant français !

Rima Abdul-Malak, 43 ans, est fille de professeurs d'université née à Beyrouth (Liban) et arrivée en France à l'âge de 10 ans. Elle a connu une décennie de conflit dans son pays et la culture a joué un rôle prépondérant dans sa construction d'adolescente : "[Elle] a sauvé ma vie. J'ai vécu dix ans de guerre civile au Liban, pendant lesquels je n'ai pas pu aller une seule fois ni au cinéma, ni au théâtre, ni au musée. En arrivant en France, l'école et la culture m'ont construite, m'ont donné confiance, m'ont libérée de toute cette noirceur que la guerre du Liban avait implantée en moi et m'ont redonné goût et foi en la vie."

La lecture est partout dans sa vie, notamment la poésie. D'ailleurs, pendant son entretien figure un recueil de poèmes d'Andrée Chedid dédicacé. Face à tant d'amour pour les mots, Le Parisien se permet de rebondir à la fin de la conversation sur une anecdote surprenante : "Il paraît que vous envoyez des poèmes au président de la République..." Elle répond sans détour : "Je vais pouvoir rectifier cette rumeur ! À l'Élysée, j'envoyais chaque matin un poème à mes collègues et à mes chefs. Parfois, il m'arrivait de l'envoyer au président, car je sais qu'il aime la poésie, mais pas tous les jours."

C'est dans un théâtre, celui de la Ville à Paris qu'elle a rencontré Emmanuel Macron, pour un conseil d'administration. Elle représentait la mairie de Paris, lui siégeait en tant que banquier chez Rothschild. "Il ne parlait pas que gros sous, mais aussi théâtre", se souvient-elle pour L'Obs. Rima Abdul-Malak connaît aussi bien Brigitte Macron pour qui elle a organisé une visite de New York pendant que le président participait à une assemblée générale de l'ONU : MoMA, High Line, librairie Albertine... Un programme de choix !