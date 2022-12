Brigitte Macron rayonnante et entourée d'Olena Zelenska et d'enfants, la première dame engagée

Une femme au centre de la guerre : depuis février dernier, la vie d'Olena Zelenska, comme celle de millions d'Ukrainiens, a plongé dans le chaos après les attaques en Russie. C'est le cas de l'ancienne productrice de télévision de 44 ans qui partage la vie du président ukrainien Volodymyr Zelensky depuis 2003.

Heureusement, la jeune femme peut compter sur le soutien d'autres femmes en Europe, dont Brigitte Macron qu'elle avait déjà rencontré. Et c'est bien son homologue française qu'elle a retrouvé cette semaine, dans la capitale, pour une soirée de gala le 13 décembre dernier au profit de sa fondation qui lutte pour l'égalité homme-femme et les droits des enfants, entre autres, et qui devrait aider les enfants ukrainiens à se remettre de la guerre.

Un beau moment, précédé d'une visite dans une école française en compagnie de Pap N'Diaye, le ministre de l'éducation. Les deux femmes ont pu rencontrer les enfants d'une classe, composée d'élèves qui apprennent donc le français en même temps que tout le reste. Des petits ukrainiens qui ont fui les bombardements.

Un moment de tendresse

Les deux premières dames ont en tout cas pu y faire de jolies rencontres et passer quelques heures agréables. Il faut dire qu'en plus, toutes les deux aiment être entourées d'enfants. Brigitte Macron, ancienne enseignante, est maman de trois enfants déjà adultes (et grand-mère de 7 petits-enfants). Olena Zelenska, quant à elle, a deux enfants encore jeunes : Aleksandra, 18 ans et Kyrylo, 9 ans.

Après la soirée de gala, à laquelle ont notamment assisté Berenice Bejo et Bernard-Henri Lévy, Olena Zelenska a quitté la France pour rentrer auprès de sa famille, avec qui elle va sûrement passer les fêtes de fin d'année. Chef incontesté de la résistance ukrainienne, Volodymyr Zelensky, récemment déclaré Personnalité de l'année par le Time Magazine, avait quant à lui pu parler à Emmanuel Macron en visio le même jour, à l'occasion de la conférence bilatérale pour la résilience et la reconstruction de l'Ukraine. Les deux présidents s'étaient rencontrés en personne en juin dernier.

Décidément très occupée en cette fin d'année, avant de faire sans doute une véritable pause pour profiter des fêtes et de sa famille elle aussi, Brigitte Macron a enchaîné ce jeudi 15 décembre avec une visite à l'Institution Nationale des Invalides, dont le président est le protecteur tutélaire.