Brigitte Macron : Supportrice lookée pour une soirée foot, avec Yannick Noah

Brigitte Macron n'a pas hésité à sortir sa paire de baskets. Très impliquée dans le milieu associatif, la première dame a participé jeudi 23 septembre à un match caritatif organisé par le Variétés Club de France et l'équipe des Parlementaires. Sur le terrain du stade Emile Anthoine à Paris, les deux équipes se sont affrontées pour la bonne cause, à savoir la Fondation des Hôpitaux, présidée par Brigitte Macron.

Comme à son habitude, l'épouse du chef de l'Etat a brillé par sa tenue vestimentaire et son sourire. Habillée d'une veste kaki aux boutons dorés et d'un jean noir, elle portait une paire de baskets de la marque Louis Vuitton. Assise dans les tribunes au côté de Jacques Vendroux, manager du Variétés Club de France, Brigitte Macron a donné de la voix pour soutenir les sportifs qui comptaient dans leurs rangs quelques personnalités connues : Eric Woerth, ancien ministre du Budget, Alain Girelles, ancien joueur des Girondins de Bordeaux aujourd'hui entraîneur, Laure Boulleau, ancienne joueuse internationale qui a notamment évolué au Paris Saint-Germain.

Les footballeurs français Laurent Fournier et Clément Chantôme ont également mouillé le maillot durant cette journée caritative qui a permis de récolter la jolie somme de 41 000 euros pour l'association ! Yannick Noah, le musicien Dominique Grimaud et le réalisateur Fabien Onteniente étaient présents mais dans les gradins.

A la fin du match, Brigitte Macron s'est offert un bain de foule, a posé avec les joueurs du Variétés Club de France et de l'équipe des Parlementaires et a reçu un bouquet de fleurs. La bonne humeur et la camaraderie étaient au rendez-vous. Pour rappel, la Fondation des Hôpitaux a pour but d'améliorer le quotidien des patients, aidants et soignants dans les établissements de santé et EHPAD.