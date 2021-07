Britney Spears à la retraite : la chanteuse veut mettre un terme à sa carrière !

Elle perd un nouveau membre de son entourage... mais pas celui qu'elle aurait souhaité. Comme nous l'apprend le Dailymail, Larry Rudolph, le manager de longue date de Britney Spears, a posé sa démission le dimanche 5 juillet 2021 en pleine bataille juridique. Engagé pour s'occuper de la carrière de la chanteuse en 1995, bien avant la sortie de son premier album à succès Baby One More Time, il n'avait plus grand-chose à faire artistiquement parlant ni même en terme de logistique, d'autant qu'il n'aurait pas eu l'occasion de lui adresser la parole depuis deux ans et demi.

"Un peu plus tôt dans la journée, j'ai pris connaissance du fait que Britney avait l'intention d'officiellement prendre sa retraite, explique Larry Rudolph dans une lettre adressé à la cour Suprême de Los Angeles. Britney avait fait appel à moi pour l'aider à tout gérer, pour l'assister dans sa carrière. En tant que manager je crois qu'il est dans son intérêt que je me retire de son équipe, mes services professionnels n'étant plus requis."

Je n'ai jamais été impliqué dans quoi que ce soit qui touche sa tutelle

Alors qu'elle s'adressait elle-même à la juge californienne Brenda Penny par téléphone, Britney Spears avait notamment expliqué que son management l'avait forcée à effectuer une tournée, la menaçant de porter plainte contre elle, en 2018. Larry Rudolph, qui connait la chanteuse depuis bien longtemps, se dit catastrophé d'une telle prolifération de menaces. "Je n'ai jamais été impliqué dans quoi que ce soit qui touche sa tutelle, précise-t-il. Je n'étais même pas au courant de tous ces détails. Je serai fier, pour toujours, de ce que nous avons accompli ensemble en 25 ans. Je lui souhaite de retrouver une bonne santé, je lui souhaite d'être heureuse, et je serai là pour elle si elle a besoin de moi, comme je l'ai toujours été."

La retraite, oui ou non ?

Britney Spears n'a pas sorti d'album depuis l'année 2016, époque de Glory, son 9e opus studio. Son fils Jayden, 14 ans, avait déjà semé un vent de panique en évoquant le fait que sa maman ne chanterait sans doute plus jamais lors d'un live Instagram filmé durant le premier confinement. "Ça fait un bon moment que je n'ai pas vu ma mère faire de musique, expliquait-il. Je me souviens lui avoir demandé une fois : 'Maman, il se passe quoi avec ta musique ?' Et elle était genre : 'Je ne sais pas, chéri. Je me demande si je ne vais pas tout arrêter.'" Il profitait de cette occasion pour donner son avis sur son grand-père, Jamie Spears, le tuteur légal très controversé de sa mère, qu'il traitait allègrement de "sale con répugnant". "Il peut bien mourir", clamait-il. Drôle d'ambiance chez les Spears...