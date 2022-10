Brooklyn Beckham et Nicola Peltz en Roméo et Juliette pour Halloween, un déguisement pas si anodin

Mercredi 26 octobre à Los Angeles, alors qu'ils assistaient à une soirée spécial Halloween, Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz étaient déguisés en Roméo et Juliette. Une histoire d'amour écrite par William Shakespeare et notamment entachée par un conflit entre les familles des amoureux : les Montaigu et les Capulet. Ne pouvant jamais vraiment être ensemble, le coupe décida, dans cette mythique tragédie, de se donner la mort, après quoi les deux familles acceptèrent de s'unir.

Évidemment, ce scénario final n'est pas du tout espéré pour Brooklyn Beckham et sa femme. Mais ce déguisement est, selon toute vraisemblance, et d'après le Daily Mail, une allusion aux récentes tensions entre la mère du beau brun, Victoria Beckham, et sa belle-fille. Pour rappel, le couple s'était "oui" le 9 avril dernier au terme d'une cérémonie spectaculaire organisée à Palm Beach en Floride. Mais cette union serait à l'origine du malaise entre l'ancienne star des Spice Girls et la jeune mariée.

Je vous aime tous tellement

En effet, Nicolas Peltz aurait mis le feu aux poudres le jour du mariage, en optant pour une création Valentino et non une robe concoctée par sa belle-maman, qui est pourtant créatrice de mode et qui lui avait proposé de porter une de ses pièces pour cette grande occasion. "Je le voulais vraiment, mais quelques mois seulement avant le mariage, elle a réalisé que son atelier manquerait de temps pour me créer une robe donc j'ai dû choisir autre chose", s'était justifiée la femme de Brooklyn dans une interview donnée à Variety. Mais quelques jours plus tard, une source avait affirmé au Daily Mail que la jeune mariée n'avait jamais eu l'intention de porter une robe de sa belle-mère. "Elle allait la laisser concevoir quelque chose mais elle n'allait jamais mettre ça. Elle a trop d'amis créateurs vraiment talentueux", était-il avancé.

Début septembre, on apprenait dans les pages du média britannique que Victoria Beckham aurait décidé, jour de cérémonie, de danser avec son fils sur la chanson romantique You Sang To Me de Marc Anthony, un titre initialement prévu pour le couple. Nicola Peltz aurait alors quitté prématurément la cérémonie.

Autres preuves de ces tensions : Victoria aurait refusé de payer la carte verte (carte de résident) de Brooklyn et l'aurait également "snobé", lui et Nicola Peltz, pour son nouveau défilé de la Fashion Week à Paris. Mais les choses étaient finalement rentrées dans l'ordre en octobre lors de ce même événement, cette fois pour le défilé de la belle-mère, auquel avait assisté le couple. "Je vous aime tous tellement", avait déclaré Victoria Beckham sur Instagram, en partageant une photo d'elle avec les deux tourtereaux.