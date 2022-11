Bruno Guillon en couple depuis 25 ans avec Marion, il dévoile le secret de leur amour fou !

A la télévision comme à la radio, Bruno Guillon excelle. L'émission Chacun son tour, sur France 2, c'est lui qui l'anime et qui la fait vivre, tout en cumulant, à côté, de nombreux autres projets professionnels - il s'est notamment dévoilé, en 2020, dans le plus simple appareil dans Stars à nu. Pour autant, le présentateur n'en oublie pas de chouchouter sa vie privée, ses proches... sa charmante épouse, surtout. Depuis 25 ans, il est en couple avec Marion et les amoureux ont accueilli, il y a 13 ans, un garçon baptisé Anatole.

Bruno Guillon a commencé à travailler à la radio, sur des stations locales, alors qu'il n'avait que 12 ans. Mais quel est donc le secret pour garder tant d'énergie et de sourires, malgré le surmenage ? "La vie en semaine n'est pas rock'n'roll, assure Bruno Guillon dans les colonnes du magazine Public. Je me couche à 21 heures le soir et me lève à 3h45 chaque matin. Mais mon moteur est la passion : la radio était un rêve de gosse, contrairement à la télé où je suis arrivé par hasard. On m'a d'ailleurs toujours dit : 'Tu as un physique de radio'".

"Le danger, c'est que tout tourne autour de celui qui a une notoriété"

Chroniqueuse sur RFM, spécialiste voix-off ou encore comédienne, Marion ne partage pas cet avis, vis-à-vis du physique de son compagnon ! Mais elle sait qu'elle profitera davantage de son époux le week-end ou pendant les vacances, à cause de son emploi du temps. Si la flamme de leur amour continue à brûler si fort, c'est entre autres parce qu'ils ont instauré une règle d'or. "Le respect mutuel, affirme Bruno Guillon. Et le danger, dans un couple, c'est que tout tourne autour de celui qui a une notoriété ou un salaire plus important. Moi, je parle peu de mon travail en rentrant, et les amis qu'on côtoie ne sont pas forcément de mon métier." S'ils s'affichent volontiers ensemble, lors d'évènements publics, Bruno Guillon et Marion préfèrent tout de même passer du temps ensemble loin des flashs et des tapis rouges. La voilà donc, la recette d'une relation réussie...

