Bruno Madinier et Anne Bouvier face à Bernard Montiel : ils évoquent leur projet "vertigineux"

Ce lundi 27 mars, sur Olympia TV, Bernard Montiel reçoit Bruno Madinier et Anne Bouvier, pour un nouveau numéro d'Olympiascope. Deux invités qui collaborent ensemble, depuis 2022, sur la pièce de théâtre Derrière le rideau. Bruno Madinier, qui est également passionné de football, joue l'un des deux rôles principaux aux côtés d'Enora Malagré, tandis qu'Anne Bouvier est la metteur en scène de la pièce.

"Elle a vingt ans de moins que lui, pas très expérimentée mais pas si naïve et elle se montrera d'une répartie incroyable et d'un piquant redoutable. Les spectateurs riront beaucoup des situations loufoques et s'étonneront bien souvent de pouvoir s'y reconnaître. Un exercice de style signé Eric Assous (auteur de la pièce, ndlr), dans une mise en scène subtile et ambitieuse d'Anne Bouvier. Bruno Madinier et Enora Malagré évoluent, époustouflants de véracité et de justesse dans cette comédie aux faux- semblants ou aux vrais sentiments ?", peut-on lire sur le site thebegood.fr, histoire d'en savoir davantage sur cette oeuvre.

C'est très cinématographique

"Qu'y a-t-il derrière le rideau", a notamment demandé Bernard Montiel à ses deux invités, dans un extrait vidéo de l'interview (l'enregistrement de celle-ci s'était déroulé le 5 janvier 2023, ndlr). Ce qui est bien entendu une référence au titre de la pièce. "C'est simple à répondre. Derrière le rideau, il y a deux acteurs qui répètent un spectacle", lui a répondu Bruno Madinier, avant qu'Anne Bouvier ne s'exprime sur la mise en scène très subtile de cette oeuvre théâtrale : "C'est très cinématographique, très fondu enchaîné, tel qu'on l'a construit (...) C'est assez vertigineux, et je crois que les gens aiment bien se perdre là-dedans".

Une interview à retrouver donc, ce soir sur Olympia TV. Pour rappel, cela n'est pas la première fois que le chroniqueur de Touche pas à mon poste reçoit des personnalités issues du théâtre dans Olympiascope. En janvier dernier, il accueillait dans l'émission l'acteur et auteur Jacques Gamblin. Un mois plus tard, il changeait de registre en invitant le chanteur Ben Mazué, dans le cadre de sa tournée Paradis Tour.