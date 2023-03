Diaporama : Bruno Madinier et Anne Bouvier face à Bernard Montiel : ils évoquent leur projet "vertigineux"

1 / 21 Bruno Madinier et Anne Bouvier face à Bernard Montiel : ils évoquent leur projet "vertigineux"

2 / 21 Ce lundi, sur "Olympia TV", Bernard Montiel reçoit Bruno Madinier et Anne Bouvier, pour un nouveau numéro d'" Olympiascope" . Exclusif - Bruno Madinier, Anne Bouvier, Bernard Montiel - Enregistrement de l'émission "Olympiascope". © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

3 / 21 Deux invités qui collaborent ensemble, depuis 2022, sur la pièce de théâtre " Derrière le rideau". Bruno Madinier et Anne Bouvier dans "Olympiascope", face à Bernard Montiel.

4 / 21 Bruno Madinier, qui est également passionné de football, joue l'un des deux rôles principaux aux côtés d'Enora Malagré, tandis qu'Anne Bouvier est la metteur en scène de la pièce. Exclusif - Bruno Madinier, Anne Bouvier - Enregistrement de l'émission "Olympiascope", présentée par B.Montiel, et diffusée le 27 mars sur Olympia TV, une chaîne du groupe Canal+ et en replay sur myCANAL. Le 5 janvier 2023 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

5 / 21 " Qu'y a-t-il derrière le rideau" , a notamment demandé Bernard Montiel à ses deux invités, dans un extrait vidéo de l'interview (l'enregistrement de celle-ci s'était déroulé le 5 janvier 2023, ndlr). Ce qui est bien entendu une référence au titre de la pièce. Exclusif - Bruno Madinier, Bernard Montiel, Anne Bouvier - Enregistrement de l'émission "Olympiascope", présentée par B.Montiel, et diffusée le 27 mars sur Olympia TV, une chaîne du groupe Canal+ et en replay sur myCANAL. Le 5 janvier 2023 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

6 / 21 " C'est simple à répondre. Derrière le rideau, il y a deux acteurs qui répètent un spectacle ", lui a répondu Bruno Madinier, avant qu'Anne Bouvier ne s'exprime sur la mise en scène très subtile de cette oeuvre théâtrale : " C'est très cinématographique, très fondu enchaîné, tel qu'on l'a construit (...) C'est assez vertigineux, et je crois que les gens aiment bien se perdre là-dedans ". Exclusif - Bruno Madinier, Anne Bouvier - Enregistrement de l'émission "Olympiascope", présentée par B.Montiel, et diffusée le 27 mars sur Olympia TV, une chaîne du groupe Canal+ et en replay sur myCANAL. Le 5 janvier 2023 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

7 / 21 Une interview à retrouver donc, ce soir sur "Olympia TV" . Exclusif - Bruno Madinier, Anne Bouvier - Enregistrement de l'émission "Olympiascope", présentée par B.Montiel, et diffusée le 27 mars sur Olympia TV, une chaîne du groupe Canal+ et en replay sur myCANAL. Le 5 janvier 2023 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

