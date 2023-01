Bernard Montiel accueille Jacques Gamblin pour parler théâtre et différences

Dans l'actualité récente de Jacques Gamblin, il y a également le film animé intitulé Les secrets de mon père et pour lequel l'acteur a donné de la voix aux côtés de Michèle Bernier. Sorti le 21 septembre 2022, l'oeuvre raconte l'histoire de Michel et son frère qui ne savent rien de leur père et se plaisent à l'imaginer grand aventurier. L'acteur évoquera également son prochain film intitulé le tigre et le président et dont la sortie en salle est prévue pour le 11 janvier prochain. Il y tient le rôle principal et est accompagné des comédiens André Dussollier et Christian Hecq dans les rôles secondaires.

Rendez-vous ce soir, le 2 janvier 2023, dès 20h pour regarder Olympiascope, présentée par Bernard Montiel sur Olympia TV.