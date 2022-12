Bernard Montiel et Patrick Bruel : Confidences musicales et sublime show traditionnel

Le vendredi 31 décembre 2022, les fans de Patrick Bruel seront aux anges ! En effet, le chanteur sera l'invité de Bernard Montiel pour l'émission Olympiascope. Pendant plusieurs minutes, le célèbre interprète du tube Casser la voix se confiera sur divers aspects de sa carrière. Il en profitera notamment pour parler de son concert baptisé Entre-Deux et déjà disponible sur la plateforme myCANAL mais aussi pour évoquer la sortie de son tout nouvel album intitulé Encore une fois et sorti le 18 novembre dernier.

L'enregistrement de ce numéro inédit et exceptionnel, qui a eu lieu le 5 décembre dernier, s'est déroulé dans les coulisses de l'Olympia, dans le 9ème arrondissement de Paris.

Pour l'occasion, Bernard Montiel a également reçu d'autres invités. Ainsi, les téléspectateurs pourront également découvrir l'auteur-compositeur et peintre digital Jean-Pierre Hadida, qui sera présent pour parler de son oeuvre. À noter que Brian Bouillon-Baker (fils de Joséphine Baker, illustre chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue et résistante française) viendra également témoigner et profitera de sa présence dans l'émission pour parler du magnifique spectacle dédié à sa célèbre mère et intitulé sobrement Joséphine Baker - Le musical. Un show plein de couleurs et de paillettes qui sera prochainement diffusé sur Olympia TV.