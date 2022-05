Bruno Rodriguez amputé : l'ancien joueur du PSG remarche déjà, vidéo de ses premiers pas

C'est une nouvelle qui a attristé tous les amoureux de foot et plus particulièrement les supporters du Paris Saint-Germain. Ancien joueur du club de la capitale dans les années 90, Bruno Rodriguez a été footballeur professionnel pendant plus de quinze ans avant de prendre sa retraite en 2006. Victime de douleurs très intenses au niveau de la jambe droite suite à de nombreuses blessures durant sa carrière, ce dernier a dû prendre une décision radicale début mars en se faisant amputer d'une partie de sa jambe. "J'avais trop mal. Je n'avais plus de vie (...) J'étais au point mort. Je ne pouvais plus rien faire, je ne pou­vais plus conduire, je ne pou­vais plus sor­tir", avait-il déclaré dans les colonnes du Républicain Lorrain.

Une joie immense de faire mes premiers pas avec ma prothèse provisoire

Près d'un mois et demi après son opération, Bruno Rodriguez semble en tout cas avoir retrouvé ses sensations à en croire une vidéo postée par un autre ancien joueur du PSG, Jimmy Algerino, sur les réseaux sociaux. Dessus, on voit l'homme de 49 ans faire ses premiers pas avec sa nouvelle prothèse alors qu'il se trouve entre deux barres parallèles qui l'aident à avancer. "Des nouvelles de Bruno Rodriguez !", s'exclame l'ami de jeunesse de Bruno Rodriguez, avant de retranscrire les paroles de l'ancien parisien : "Une joie immense de faire mes premiers pas avec ma prothèse provisoire. Je vous remercie chaleureusement pour tous vos encouragements et soutiens".

Des premiers pas importants pour Bruno Rodriguez

Sur la vidéo, on peut voir Bruno Rodriguez effectuer ses premiers pas puis se tourner vers la caméra et faire un signe du pouce, preuve que les choses vont dans le bon sens pour le Corse, installé sur l'île de Beauté. Un soulagement pour ce dernier après cinq années à souffrir le martyre après plusieurs opérations à cette même jambe droite. Il avait même été atteint d'une tumeur bénigne à la cheville droite et il ne voyait pas d'autre alternative que l'amputation. "La décision a été difficile à prendre oui mais en même temps, je suis presque sou­lagé", expliquait celui qui soupçonnait les nombreuses infiltrations reçues pendant sa carrière d'être la cause de ses malheurs.