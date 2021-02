Bruno Solo : Qui est sa compagne Véronique Clochepin qui travaille aussi dans le cinéma ?

Ce mercredi 10 février 2021, Bruno Solo est attendu sur France 2 dans le téléfilm dramatique L'enfant que je n'attendais pas avec Alix Poisson. Une histoire bouleversante sur un couple qui fait face à un déni de grossesse. À 56 ans, le comédien continue donc de faire des choix audacieux en ce qui concerne sa carrière professionnelle. C'est d'ailleurs ainsi qu'il a fait la rencontre de sa vie en 2002. À cette époque, il est la vedette de la pastille humoristique de M6 Caméra Café et accepte de participer au tournage du téléfilm Madame Sans-Gêne de Philippe de Broca. Sur les lieux, il y a fait la connaissance de Véronique Clochepin, sa maquilleuse devenue par la suite sa compagne. "Je venais de me séparer de la personne avec qui je vivais et elle aussi", confiait l'acteur à France Dimanche en 2013.

Dans On n'est pas couché en janvier 2020, Bruno Solo a également révélé l'étonnante phrase prononcée à Véronique au début de leur histoire. "Moi, lorsque j'ai rencontré mon épouse, je lui ai dit 'c'est avec toi que je veux me disputer jusqu'à la fin de mes jours'. Mais quand je lui ait dit ça, c'est pas juste une formule, je le pense fondamentalement. C'est à l'aune des moments compliqués qu'on voit la force d'un amour", estime-t-il. Une petite phrase qui n'a pas fait peur à sa belle puisque trois ans après leur coup de foudre, le couple s'est dit "oui" lors d'un mariage célébré en 2005.

Et au bout de presque vingt ans d'amour, Bruno Solo ne craint toujours pas la routine. Au contraire, il l'affectionne tout particulièrement. "Il y a quelque chose dans la routine de l'amour que je trouve de l'ordre du rituel et de quelque chose de rassurant qui me plaît", a-t-il encore confié dans On n'est pas couché avant de partager une petite habitude qu'il a avec sa femme. "De temps en temps avec Véronique, mon épouse, elle m'appelle et me dit 'il me tarde que tu rentres pour que nous prenions un verre de vin au coin du feu.' Et c'est très rassurant et quelque part, ça me construit beaucoup." Avec Véronique, Bruno Solo a également découvert les joies de la paternité avec la naissance d'une petite fille prénommée Angèle en 2005. Il est aussi devenu beau-père puisque sa femme était déjà la maman d'un petit garçon de 2 ans et demi lorsqu'elle a rencontré l'acteur. Cela n'a jamais été un problème pour ce dernier qui a fini par adopter le petit Tom.

Du côté professionnel, Véronique Clochepin poursuit toujours sa carrière de maquilleuse sur les plateaux de tournage. Elle a pris part à de nombreux longs-métrages et séries pour le cinéma et la télévision. En 2013, elle a par exemple travaillé pour l'équipe du film Mr Morgan Last Love, avec Michael Caine, Clémence Poesy et Gillian Anderson entre autres. L'année suivante, en 2014, elle est recrutée pour accompagner les acteurs d'Yves Saint-Laurent de Jalil Lespert avec Pierre Niney, Guillaume Gallienne et Charlotte Le Bon. En 2016, elle travaille sur Le Secret des Banquises, avec Guillaume Canet et Charlotte Le Bon à nouveau. Pour la télévision, Véronique Clochepin a usé de ses talents de maquilleuse pour des fictions telles que Meurtres à ..., en 2018, Paris etc., en 2017, ou encore Au service de la France, en 2015.

L'enfant que je n'attendais pas, ce soir sur France 2 dès 21h05