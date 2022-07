Bruno Vandelli divorcé : Son ex-mari Jess recasé avec Tom (24 ans), il expose son nouveau chéri !

Très épris de son compagnon, il lui a même dédié une chorégraphie et un clip On My Own publié sur Instagram le 9 juin 2022 dans laquelle il danse à ses côtés. Pas du tout issu du monde de la danse, Tom semble y avoir pris goût avec Jess. "Il était important pour moi de faire découvrir à la personne qui partage ma vie ce qu'est mon métier, car celui-ci a une place particulière dans ma vie. Pour lui la danse est un monde et mode de vie à part, totalement inconnu. Il a eu d'ailleurs du mal avec les règles qu'impose la danse car oui Monsieur a du caractère, Un brin râleur", explique l'ex-mari de Bruno Vandelli, très fier de son chéri.