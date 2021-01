Buffy : Alerte coup de vieux, Charisma Carpenter a un fils de 17 ans

La série Buffy contre les vampires est terminée depuis l'année 2001. Mais comment est-ce possible ? Si vous refusez de croire à ces dix-neuf ans qui nous ont filé entre les doigts, Charisma Carpenter - qui interprétait la garce de Sunnydale, Cordelia Chase, avant de quitter les lieux pour intégrer le cast d'Angel - est là pour vous confirmer cette nouvelle. La comédienne, qui a désormais 50 ans, a un grand fils... de 17 ans. Et elle n'a pas manqué de le crier au monde entier, par fierté, le 28 septembre dernier à l'occasion du National Son Day, une journée hommage à tous les fistons de notre planète.

Tu es ce qui compte le plus à mes yeux

"Tu es la raison qui me pousse à continuer, a-t-elle écrit sur Instagram en partageant un portrait de Donovan Charles Hardy, et de ses yeux perçants. Continue à te battre, continue à grandir. Tu es mon meilleur professeur. Tu es ce qui compte le plus à mes yeux. Je t'aime." Mariée à Damian Hardy d'octobre 2002 à juillet 2009, Charisma Carpenter a découvert les joies de la maternité en 2003.