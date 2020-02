Alyson Hannigan a failli ne jamais jouer dans Buffy : "J'ai complètement raté..."

Elle a été Lily dans les neuf saisons d'How I met your mother, elle a été Michelle dans les films de la saga American Pie... mais Alyson Hannigan, c'est surtout Willow dans la série Buffy contre les vampires. Sauf que voilà, stressée par les auditions de manière générale, la comédienne a bien failli passer à côté du rôle de sa vie. "J'ai complètement raté ma prestation, s'est-elle souvenue sur le plateau de People Now. J'avais déjà fait plusieurs essais en jouant la même scène, encore et encore. La huitième fois, ils ont fait un test pour voir l'alchimie qu'il y aurait entre Sarah [Michelle Gellar] et Nicholas [Brendon]."

Si votre mémoire est bonne, vous devez certainement vous souvenir qu'avant de devenir la plus puissante des sorcières de la banlieue de Sunnydale, Willow était une charmante première de la classe, spécialiste entre autres en informatique... domaine qu'Alysson Hannigan ne maîtrisait pas du tout : "Joss Whedon [le créateur de la série, NDLR] a dit qu'il voulait de nouveaux dialogues. C'était quelque chose en rapport avec les ordinateurs, puisque mon personnage était experte, et ce n'était que du jargon. Ça ne voulait rien dire pour moi. Donc une partie des mots a commencé a nagé dans ma tête pendant l'audition, et je pense qu'au bout d'un moment je ne parlais même plus anglais." Mais tout est bien qui finit bien. Malgré cet essai très approximatif, les équipes ont vu que le trio d'acteurs fonctionnait à merveille. On ne peut qu'applaudir leur perspicacité.

Alysson Hannigan a trouvé l'amour sur le tournage de Buffy

Elle n'en gardera pas que des souvenirs d'adolescente. Durant la troisième saison de Buffy contre les vampires, Alysson Hannigan a fait la connaissance d'un petit nouveau, Alexis Denisof, venu interpréter Wesley Wyndam-Pryce – pour remplacer, dans l'intrigue, Anthony Stewart Head. Les amoureux se sont mariés juste après la fin du show, le 11 octobre 2003, et ont eu deux filles ensembles : Satyana, 11 ans, et Keeva, 7 ans. Ils se sont même retrouvés sur les plateaux de tournage, quelques années plus tard, dans How I Met Your Mother. Un conte de fées, comme on les aime, à base de sang et de vampires...