Alyson Hannigan : Sortie shopping avec sa fille Satyana qui a énormément changé !

Depuis la fin de la série How I Met Your Mother, force est de constater que la comédienne Alyson Hannigan a un peu disparu des radars. Mais pas des objectifs des photographes ! La star a ainsi été repérée en virée shopping avec sa fille aînée, à Los Angeles, le 7 juin.

C'est sous l'éternel soleil de la Californie qu'Alyson Hannigan a été prise en photo, tout sourire, alors qu'elle faisait quelques emplettes. Et la jolie rousse révélée au grand public par la série Buffy contre les vampires et les films American Pie était en bonne compagnie ! En effet, on pouvait voir à ses côtés sa fille aînée Satyana. Aujourd'hui âgée de 13 ans, l'adolescente a énormément changé. Elle a notamment pris plusieurs centimètres, semblant désormais presque plus grande que sa célèbre maman ! Longs cheveux, fine silhouette et look de jeune fille, elle est ravissante. La star est aussi la maman de Keeva, 10 ans, née de son mariage avec le comédien Alexis Denisof. La petite famille vit depuis quelques années du côté d'Encino, un quartier situé au nord-ouest du repère mythique des stars, Beverly Hills.

Maman et comédienne discrète - elle jouait toutefois l'an dernier dans le film Flora & Ulysses disponible sur Disney+ - elle avait accepté de donner une interview au site Parents en 2021. Evoquant sa vie actuelle, Alyson Hannigan déclarait alors : "Etre mère, je n'aurais jamais pu imaginer ce qu'est la maternité avant de le devenir. C'est un drôle de 'club' dans lequel on entre soudainement (...) Je crois que je suis une maman 'rigolote'. Évidemment, tous les parents sont un peu stressés parfois, ce serait bizarre si je ne l'étais pas. Mais dans l'ensemble, je suis une maman fun, j'ai toujours été une grande enfant. C'est une partie de ma personnalité qui m'aide beaucoup finalement, je me sauve toujours des situations ennuyeuses avec un trait d'humour (...) On fait ce qu'on peut avec sa famille, je suis une maman différente pour chacune de mes filles parce qu'elles sont elles-mêmes très différentes."