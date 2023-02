C à Vous : Anne-Elisabeth Lemoine un poil autoritaire avec le chef cuisinier du jour, ses chroniqueurs ébahis

Comme tous les soirs à 20h, Anne-Elisabeth Lemoine était en cuisine ce jeudi 23 février dans l'émission C à Vous. La maman d'Arthur et Vasco était accompagnée de Thomas Besnault, chef du restaurant Ardent de Loire Valley Lodges, en Indre-et-Loire. Ce dernier lui a présentée le plat du jour, notamment composé de foie gras et de houmous. Des produits plutôt lourds, ce qui explique la raison pour laquelle il a décidé d'alléger le tout avec un bouillon aux légumes.

Un plat que l'animatrice "s'est chargée de goûter", avant de se permettre de faire une petite réflexion à son partenaire de cuisine. "C'est délicieux, mais un petit tour de moulin et ce sera parfait", lui a-t-elle expliqué, en lui suggérant alors d'ajouter du poivre. La remarque de la présentatrice n'a pas manqué de surprendre ses chroniqueurs. "Oh, la chef étoilée là ! ", a lancé Patrick Cohen, tandis que Pierre Lescure s'est adressé au chef : "Tu te laisses faire ? Ne l'écoutez pas chef. Chef, reprenez la main".

Tout ça était prévu

"Tout ça était prévu rien que pour vous faire bisquer", a conclu Anne-Elisabeth Lemoine, en ajoutant elle-même du poivre dans le bouillon. Pour rappel, elle a l'habitude de se faire remarquer dans la cuisine de C à Vous. Il y a quelques jours seulement, c'est aux côtés du chef Jeremy Galvan qu'elle faisait des siennes. "Ce petit bruit que vous entendez, c'est la chicha, car ce soir, on cuisine à la chicha", avait-elle annoncé aux téléspectateurs, le but étant de "fumer les lentilles".

Elle avait ensuite été invitée par le chef à plonger le tube de la chicha dans une casserole recouverte par une assiette. "La fumée se diffuse, et après tac, on arrête", commentait Jeremy Galvan, en retirant le tube. Quelques secondes plus tard, l'animatrice décidait de retirer l'assiette qui servait de couvercle pour sentir le plat. "Non !!!", s'étaient alors affolés les chroniqueurs, jugeant alors que cela n'était pas du tout une bonne idée de la part de leur collègue. Des séquences toujours très amusantes à voir pour les téléspectateurs !