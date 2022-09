Ça commence aujourd'hui - Laurent Karila marié et papa : son fils est son portrait craché, la preuve en photos !

Laurent Karila et sa belle Mélanie ont depuis fondé une famille. Les deux médecins sont ainsi les heureux parents d'au moins deux garçons, à en croire les photos postées par le célèbre psy sur les réseaux sociaux. Il publie ainsi des images d'un certain Noé, charmant blond, ainsi que du jeune Emile, qui n'est autre que son portrait craché ! Il est brun comme papa, affiche les mêmes cheveux bruns et bouclés, les mêmes lunettes à monture noire ainsi que le même visage. Auprès de l'AMIF, Laurent Karila avait déjà évoqué cette particularité. "Les médias aiment bien ma coupe de cheveux, je crois, et m'invitent régulièrement sur des questions d'addictologie !", s'était-il amusé. Peut-être qu'Emile, qui a célébré son 13e anniversaire en juillet dernier, fait lui aussi sensation au quotidien avec ce look.