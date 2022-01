Ça commence aujourd'hui - Mort d'une invitée : attristée, Faustine Bollaert lui rend hommage

Le début de l'année commence bien mal. Les équipes de Ça commence aujourd'hui se sont saisies des réseaux sociaux ce mercredi 5 janvier 2022 pour annoncer la mort de Véronique, une intervenante de l'émission venue se confier il y a trois ans. "C'est avec beaucoup de chagrin que nous avons appris la disparition de Véronique. Elle était venue raconter sa grossesse tardive à Faustine Bollaert en août 2019", apprend-t-on. Véronique laisse derrière elle son mari et leurs deux enfants, dont la petite dernière est seulement âgée de six ans. "Toute notre équipe envoie à ses proches ses plus sincères condoléances, nous pensons fort à sa petite fille Malyssia", souligne d'ailleurs le communiqué de Ca commence aujourd'hui. Véronique était tombée enceinte de sa deuxième fille à l'âge de 47 ans et a accouché à 48 ans, soit 17 ans après avoir accueilli son aînée Valentine.

Une nouvelle que l'animatrice du programme à succès de France 2 a rapidement relayé en story Instagram, ajoutant le commentaire attristé : "Nous n'oublierons pas Véronique. Toutes mes tendres pensées."

Ce n'est malheureusement pas la première fois que Faustine Bollaert fait face à un drame lié à des invités de son émission. A deux reprises en 2021, l'animatrice de 42 ans a pleuré des décès. D'abord Elisa, partie à l'âge de 22 ans seulement au mois de juin. Lors de son passage dans Ca commence aujourd'hui, elle avait parlé de son abandon à la naissance et s'était confiée sur le grand vide qu'elle ressentait depuis en elle. Plus tard en novembre de la même année, c'est un intervenant encore plus jeune qui trouvait la mort, à savoir Maxence. Le petit garçon de 11 ans a succombé au cancer pédiatrique dont il souffrait.

Enfin, en 2020, Faustine Bollaert avait également annoncé la mort de Danielle, qui avait marqué par sa personnalité solaire et lumineuse en passant sur le plateau de Ca commence aujourd'hui seulement trois mois avant. Danielle avait participé à un numéro consacré aux personnes de petites tailles. Plus tard, un hommage lui avait été rendu dans le programme en compagnie de sa soeur Dominique.