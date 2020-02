Ça commence aujourd'hui : mort d'une invitée, Faustine Bollaert lui rend hommage

Le 14 janvier dernier, les téléspectateurs de France 2 apprenaient la disparition de Danièle, vue dans Ça commence aujourd'hui. "Une grande tristesse. Je pense à sa famille... fort. Cette femme était solaire", se désolait même l'animatrice du programme, Faustine Bollaert. Très touchée, cette dernière n'a pas voulu en rester là et, avec ses équipes, elle a proposé un numéro en hommage à la pétillante participante ce mardi 4 février.

"C'est une émission un peu particulière que nous vous proposons aujourd'hui, en hommage à l'une de nos invitées, Danièle, qui nous avait tous beaucoup touchés. Il y a quelques semaines, nous avons appris avec une immense tristesse sa disparition, Danièle était venue il y a maintenant trois mois, c'est très récent. Elle était venue témoigner et avait fait de sa petite taille une véritable force. Elle avait insufflé sur ce plateau une énergie et une bienveillance hors du commun. C'est donc tout naturellement que nos équipes ont voulu lui rendre un dernier hommage", a-t-elle déclaré, émue, avant de rediffuser la séquence de son passage sur le plateau.

Après quoi, Faustine Bollaert a reçu la soeur de Danièle, Dominique, qui a accepté de révéler les circonstances de sa disparition. "Elle toussait depuis quelque temps, elle avait une mauvaise toux. Elle a fait une cure et je pense que c'est resté bloqué dans sa trachée. Je l'ai appelé dans l'après-midi [le jour de son décès, NDLR] pour lui dire qu'elle ne pouvait pas rester comme ça, qu'il faudrait peut-être aller à l'hôpital. Elle m'a dit 'oh non, je connais mon corps, fais-moi une tisane et puis ça va aller'. Et c'est le jeune homme qui était chez elle qui s'est levé dans la nuit et l'a retrouvée inanimée dans la salle de bain."

Bien que la douleur soit encore vive, Dominique assure avoir la chance de détenir nombre "de bons souvenirs" avec sa soeur. C'est d'ailleurs ce qui l'aide à tenir aujourd'hui. "Elle m'a apporté beaucoup de sérénité", a-t-elle déclaré. Faustine Bollaert n'est pas surprise face aux sentiments de son invitée, étant donné qu'elle aussi a véritablement été marquée par Danièle, tout comme les téléspectateurs. "On a reçu des centaines et des centaines de messages. Elle était tellement lumineuse, tellement solaire", se souvient avec tendresse la femme de Maxime Chattam.