Ça commence aujourd'hui - Mort d'un jeune invité à l'âge de 11 ans : Faustine Bollaert dans un "grand chagrin"

Maxence n'a pas seulement marqué la vie de la production de Ca commence aujourd'hui. Il était également suivi par Valérie Trierweiler, laquelle a été sa marraine dans le cadre de l'association Super Max i mom. Sur Instagram, l'ancienne première dame a partagé son immense tristesse sous une série de photos du jeune garçon. "Ce jour tragique est arrivé alors que nous avions fini par croire que Maxence serait plus fort que la maladie. Mais le cancer ne l'a pas lâché depuis quatre ans hormis quelques périodes de répit. Mon petit Maxence, j'ai eu tellement de chances d'avoir croisé ton chemin. [...] Mais nous sommes si tristes. Tu as été tellement courageux. Nous continuerons à nous battre pour que d'autres enfants puissent bénéficier de meilleurs traitements. Le cancer pédiatrique a besoin de plus de recherche", a-t-elle rappelé à travers son hommage.