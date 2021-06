Ça commence aujourd'hui : Mort d'une invitée dont l'histoire avait ému les téléspectateurs

"C'est avec beaucoup de chagrin que nous avons appris la disparition d'Elisa, venue raconter son histoire en 2019. Son apparence était son moyen d'expression afin de cacher ses blessures du passé. Nous envoyons à ses proches nos plus sincères condoléances et pensons fort à Elisa", a fait savoir le compte de l'émission Ça commence aujourd'hui sur Twitter, le 23 juin 2021.

Les téléspectateurs qui regardent régulièrement le programme présenté par Faustine Bollaert sur France 2 se souviennent forcément d'Elisa. La jeune femme avait été abandonnée à la naissance et ressentait un grand vide en elle. Sur le plateau, elle avait dévoilé un look un gothique composé d'une quinzaine de tatouages et de piercings. Un reflet de son histoire, ses blessures encrées en elle.

Dans l'extrait vidéo dévoilé par le tweet de Ça commence aujourd'hui, Elisa déclarait, très émue, au sujet de son look : "Pour moi, c'est comme une drogue, mais bénéfique. Ça m'aide à avancer car j'ai un grand vide en moi. Depuis petite, je n'ai pas reçu d'amour, je n'ai pas de famille, j'ai été abandonnée par ma mère." Expliquant que le fait de se faire tatouer et piercer la faisait souffrir, Elisa assumait son besoin d'avoir mal. "J'ai tellement de haine en moi, envers ma mère biologique... j'ai besoin de la refaire sortir et j'ai trouvé ce moyen", continuait-elle.