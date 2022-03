Caitlyn Jenner annonce la naissance de son 20eme petit-fils, son fils Burt aux anges

La membre imminente du clan Kardashian, Caitlyn Jenner est devenue grand-mère pour la 20eme fois ce week-end ! C'est la troisième fois que son fils Burt Jenner devient papa avec sa compagne Valerie Pitalo. Les parents ont choisi de nommer leur nouveau-né Goldie Brooklyn.

Une heureuse nouvelle est tombée sur le clan Kardashian-Jenner ce week-end. En effet, alors que Kylie Jenner est devenue maman pour la seconde fois, que Kim Kardashian a retrouvé l'amour aux côtés de Pete Davidson, c'est au tour de Burt Jenner, le premier fils que Caitlyn Jenner a eu avec sa première femme Chrystie Scott, de devenir papa pour la troisième fois avec Valerie Pitalo. Leur premier fils Bodhi Burton est né en 2016. Leur second enfant se nomme William. A 43 ans, Burt Jenner est connu comme un homme d'affaires, également très investi dans le sport automobile. Caitlyn Jenner, championne olympique de décathlon 1976, est parent de six enfants : Burt, Cassandra Marino qu'il a eu avec Chrystie Scott, Brandon Jenner et Brody Jenner avec Linda Thompson, et enfin Kendall et Kylie Jenner avec Kris Jenner. L'entourage de Burt n'a pas manqué de chaleureusement féliciter ce dernier sur les réseaux sociaux (voir diaporama).

Burt Jenner avait été un fidèle soutien lors de la transition de Caitlyn en 2015. A l'époque des faits, Caitlyn Jenner avait alors expliqué à Sport Illustrated comment son changement de sexe avait transformé sa vie en bien : "Il me dégoûtait [son ancien corps]. J'étais grande et épaisse et masculine. Le reste du monde pensait que c'était un corps d'apollon. Je le détestais. Mais c'est celui que l'on m'avait donné, donc j'essayais simplement de faire du mieux que je pouvais avec, ajoute-t-elle. J'aimais Bruce... Je l'aime toujours aujourd'hui. J'aime ce qu'il a accompli et j'aime le fait qu'il ait servi de modèle pour le travail acharné et le dévouement. Je suis fière de cette partie de ma vie. Mais cette femme vivait en moi, toute ma vie, et cela a atteint un niveau où je devais la laisser vivre et où je devais mettre Bruce à l'intérieur. Et je suis beaucoup plus heureuse, ces 12 derniers mois, que je ne l'ai été au cours de mon existence".