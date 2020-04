Caitlyn Jenner père absent pour son fils Brandon : des confessions choc

La vie de famille des stars fascine leurs nombreux admirateurs. Brandon lève le voile sur la sienne. Le fils de Caitlyn Jenner confie qu'il n'était pas du tout proche de son père durant sa jeunesse. Il évoque également ses relations avec les Kardashian.

C'est dans un livre intitulé To Me, He Was Just Dad rassemblant les témoignages de 40 enfants de papas célèbres que Brandon Jenner a publié ses aveux. Au sujet du sien, Caitlyn Jenner (anciennement Bruce Jenner), pour qui il utilise le plus souvent le pronom masculin "il", le chanteur de 38 ans écrit : "Je n'ai pas vu mon père plus d'une demi-douzaine de fois entre 8 et 25 ans. Malheureusement, les rares échanges étaient plus des occasions de faire des photos que du vrai rapprochement. En fait, c'était des opérations photos organisées pour des cartes de Noël 'de famille'."

"Quand papa a rencontré et épousé Kris [Jenner, sa troisième épouse, NDLR], la famille est devenue une entreprise pour lui, et je suis resté à l'écart pendant la plus grande partie de mon adolescence, ajoute Brandon Jenner. Je ne voulais pas participer à cette dynamique. Mais je sais que papa était malheureux dans cette maison et qu'il avait le sentiment de ne pas être bien traité."

Les relations entre Caitlyn Jenner, son ex-épouse Kris Jenner et ses ex-belles-filles se sont dégradées à partir de 2015, année du début de sa transition. Dans To Me, He Was Just Dad, Brandon regrette que son père ait sauté le pas aussi tard. "Non seulement parce que je pense qu'elle aurait été plus heureuse, mais aussi parce que je pense que nous aurions pu construire une relation plus forte, avant", explique-t-il.