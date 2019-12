Caitlyn Jenner : En froid avec une de ses ex-belles-filles

Malgré quelques tensions, les Kardashian forment une famille unie. Caitlyn Jenner en fait encore partie, par le biais de ses filles Kendall et Kylie (nées de son mariage avec Kris Jenner), mais se sent mise à l'écart. Elle révèle être en froid avec une de ses ex-belles-filles depuis sa transition et ne plus lui avoir parlé depuis plusieurs années.

Le week-end dernier, des millions d'Américains ont célébré Thanksgiving en famille. Caitlyn Jenner n'a pas eu cette chance et a passé la fête en Australie, avec les candidats de l'émission I Am A Celebrity... Get Me Out Of Here! (dont Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! est l'adaptation en France).

L'un d'eux a souhaité un joyeux Thanksgiving à Caitlyn Jenner, des souhaits auxquels l'intéressée a répondu : "Je devrais être chez moi. Les deux côtés de ma famille, le côté Kardashian-Jenner et le côté uniquement Jenner, ont leurs propres dîners de Thanksgiving. Je crois que c'est la première fois que je n'y suis pas. C'est triste d'en être absente."