Cali papa "égoïste", rares confidences sur sa relation avec ses enfants

Ce n'est pas parce qu'on devient parent que la vie professionnelle passe au second plan. Ce n'est du moins pas le cas pour tout le monde. Cali, par exemple, n'a jamais fait une croix sur sa carrière dans la musique en devenant papa. Pour la simple et bonne raison que sa passion est ce qui le fait vibrer : "Mes enfants savent que si on m'enlève ça, on m'enlève tout, a-t-il indiqué dans les pages de Libération. C'est très égoïste d'une certaine manière. Mon harmonie, c'est la route et la maison."

L'artiste de 53 ans est souvent absent en raison de tournées, de festivals et de concerts programmés mais ne fait pas l'impasse sur sa famille pour autant : "Dès que j'ai une ouverture de deux jours, je prends l'avion pour rentrer et je suis pleinement avec eux puisque j'écris essentiellement dans les transports. Ces allers-retours sont mon rythme de vie pour aller bien." Cali n'en vit pas moins bien l'éloignement et la séparation d'avec les siens : "C'est le revers de la médaille. tu ne peux pas te défaire vraiment de cette charge mentale et ça provoque souvent un sentiment d'insatisfaction."

Cali était déjà papa d'un garçon, Milo, une vingtaine d'années aujourd'hui, quand il a fait la rencontre de son actuelle compagne Caroline : "Quand je tombe amoureux, je tombe vraiment. Avec [elle], on vit quelque chose de très fort, même si je sais que c'est compliqué pour elle d'être ma femme, confiait-il à Ici Paris en 2019. C'est déjà compliqué de vivre avec un artiste mais quand cet artiste peut passer des ténèbres au soleil en dix minutes seulement, c'est encore plus dur."

De leur relation sont nées trois filles : Coco, 15 ans, Poppée, 9 ans et la petite dernière Misha, 3 ans. S'il est souvent sur les routes, Cali les a toujours dans un coin de sa tête et de son coeur. Malgré la distance, il essaie de leur transmettre les valeurs qu'il a lui-même hérité de son père : "Il m'a appris le respect, la solidarité et tout sauf écraser les autres. Mon papa m'a appris qu'il faut se tenir la main dans la vie. On doit aider ceux qui ne vont pas bien." Une partition qu'il suit à la lettre !