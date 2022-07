Obsèques de Dani : Cali et sa compagne soudés pour un adieu émouvant

Son nouvel album aurait été un triste présage. Décédée le 18 juillet 2022 à l'âge de 77 ans, Dani finalisait les chansons d'un opus qui aurait dû s'appeler Attention Départ. Mais avant de boucler ce projet, l'artiste a rejoint les étoiles. Son manager, Lambert Boudier, a expliqué qu'elle était encore "active et heureuse" au moment de sa mort. Selon nos informations, elle aurait succombé à une hémorragie après avoir été transportée en urgence à l'hôpital de Tours, à la suite d'un malaise.

Dani venait de finir la tournée de son album Horizons Dorés et elle avait déjà la tête pleine de projet. Son absence est d'autant plus difficile à réaliser pour ses proches, qui se sont tous rendus à Perpignan, en Pyrénées-Orientales, pour lui dire "adieu" le jour de ses obsèques. Le 26 juillet 2022, la chanteuse est comédienne a ainsi été célébrée une ultime fois en la cathédrale Saint Jean-Baptiste en présence de sa famille, de ses amis et de certains anciens collaborateurs. Étaient ainsi présents ses petits-enfants, ses fils Julien et Emmanuel Auger, Véronique Graule, sa soeur, Emilie Marsh, sa guitariste, ainsi que Mathilde Seigner, Anthony Delon, Jean-Marie Perrier, Gérard Lanvin, Cali et sa compagne Caroline Chevreux, et leur petite fille Misha.

Attristé par la disparition de Dani, Bruno Cali a effectivement été soutenu par femme et enfant. L'artiste, en couple depuis plus de 10 ans, n'a toutefois pas ramené l'ensemble de sa famille avec lui. Il a eu trois filles avec Caroline Chevreux, baptisées Coco, Poppée et Misha, la petite dernière née en janvier 2019. Il a également un fils aîné, prénommé Milo, né d'une union précédente. Assister à des funérailles est toujours chose compliquée pour le chanteur. Lui qui a perdu très jeune ses deux parents a un rapport très particulier avec la mort, comme il l'avouait dans son livre Seuls les enfants savent aimer. "J'ai passé la moitié de ma vie à essayer d'oublier. Maintenant, j'ai besoin de me rappeler et mes enfants ne sont pas étrangers à cette démarche, avouait-il. Je veux leur expliquer qui je suis vraiment..."