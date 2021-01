Camélia Jordana célibataire : "Le problème, c'est que je fais peur aux hommes"

Elle chante l'amour mais le vit-elle ? Difficile à dire ! Extrêmement discrète à propos de sa vie privée, Camélia Jordana ne l'évoque que dans ses chansons. Ça tombe bien. Le 29 janvier 2021, la jeune femme de 28 ans sort un double album intitulé Facile x Fragile dans lequel elle dévoilera une autre image que celle de la "femme forte", parfois polémique, que le public a l'habitude de voir ces derniers temps. Et pour ce faire, elle a signé chez Indifference Prod, l'équipe qui gère les succès immenses de Vitaa et Slimane, Amel Bent ou Gims, entre autres.

Il n'est pas dans ma vie. Mais il est le bienvenu !

Si vous n'avez pas la patience d'attendre la sortie de l'album, Camélia Jordana a accepté de parler de ses problèmes de coeur dans Paris Match. Une interview dans laquelle elle affirme qu'elle adore être amoureuse... mais qu'elle n'a toujours pas trouvé l'homme qui lui convient. "Il n'est pas dans ma vie. Mais il est le bienvenu, assure-t-elle. Le problème, c'est que je fais peur aux hommes, je suis une femme indépendante, connue, qui gagne bien sa vie et part en tournée. Donc, je trouve mon bonheur en dehors de la maison. Et sans homme. C'est très insécurisant pour la majorité de ceux que j'ai rencontré."

Camélia Jordana habite à Paris et s'épanouit totalement, avec ou sans compagnon. Si elle assume avoir sacrifié sa vie intime pour sa carrière, elle a une petite idée en tête, tout de même, en ce qui concerne le profil idéal. "Il est nécessaire que l'homme avec qui je partagerai ma vie soit bien là où il est professionnellement et qu'il soit passionné, précise la jeune chanteuse. Je me verrais très bien avec un enseignant, tant qu'il vit de sa passion. S'il doit voyager pour aller donner des conférences, s'il a des rendez-vous jusqu'à pas d'heure pour débattre avec ses amis philosophes, c'est formidable !" Si t'as les critères...

On ne dit pas à une collègue de travail qu'on espère la voir à poil

Elle est, et reste, une femme engagée. Son combat contre les violences policières avait notamment fait grand bruit. Résolument féministe, Camélia Jordana a aussi souffert des remarques abjectes qui gangrène l'industrie musicale. Ce qui pourrait expliquer qu'elle ait souhaiter changer plusieurs fois d'équipe. "J'ai entendu un nombre inimaginable de blagues de porc devant moi, de la part d'hommes plus vieux qui avaient une responsabilité sur mon projet, regrette-t-elle. On ne dit pas à une collègue de travail qu'on espère la voir à poil en entrant dans sa loge. Et quand cela 'est arrivé, je n'ai pas répondu parce que je me préparais à monter sur scène. Je suis restée concentrée sur mon travail. Ça, c'est un grain de sable." Pas étonnant qu'elle ait envie, en 2021 de continuer à faire des vagues...

