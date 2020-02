Camila Morrone et DiCaprio aux Oscars : le top s'illustre en robe de mariée

Il aura fallu attendre plus de deux ans avant de les voir réunis lors d'un même événement. Le 9 février 2020 à Los Angeles, c'est accompagné de sa petite-amie Camila Morrone que Leonardo DiCaprio a pris part à la 92e cérémonie des Oscars. S'ils ont foulé le tapis rouge du Dolby Theater séparément, l'acteur et le mannequin ont assisté à la remise des prix assis l'un à côté de l'autre.

Non loin de Charlize Theron, Scarlett Johansson ou encore Tom Hanks, Camila Morrone a volontiers pris la pose devant les photographes. Pour l'occasion, la jolie brune de 22 ans a choisi une tenue qui a de quoi surprendre : une robe de mariée signée Carolina Herrera. Comme son styliste Micah Schifman l'a expliqué au magazine InStyle, ils se sont inspirés du style élégant et intemporel de Grace Kelly : "Nous avons changé la couleur - qui bien sûr n'est pas blanche, mais plutôt rose clair - et il y a des tiges visibles au travers le tissu ce qui ajoute une touche de modernité et équilibre le côté très princesse."