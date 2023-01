Camille Cerf a une soeur jumelle : rares photos de Mathilde qui n'est pas son sosie !

Élue Miss France 2015 avec 29,3 % des voix face à Miss Tahiti et Miss Côte d'Azur, Camille Cerf a succédé à Flora Coquerel dans la grande famille des Miss. Née le 9 décembre 1994 à Calais, l'ancienne reine de beauté a passé son enfance près de Coulogne avec sa soeur jumelle Mathilde, qui a elle aussi fait du mannequinat. Pour rappel, les deux soeurs sont de "fausses jumelles" c'est-à-dire qu'elles sont issues de deux ovocytes fécondés par deux spermatozoïdes différents.

Lorsqu'elles avaient 15 ans, les deux soeurs s'étaient ainsi présentées ensemble au concours Elite Model Look. Si Mathilde avait par la suite laissé tomber le mannequinat pour se lancer dans un BTS assurances, Camille avait de son côté poursuivi l'aventure et était devenue Miss Valenciennois et Miss Nord Pas-de-Calais avant de tenter sa chance et de remporter la grande élection Miss France.