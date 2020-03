Camille Cerf bisexuelle ? Ses grands-parents en font un "pataquès"

Camille Cerf ne s'interdit rien ! En janvier dernier, au détour d'une session questions/réponses sur Instagram, l'ancienne reine de beauté a révélé à sa communauté qu'elle avait déjà eu une relation sexuelle avec une femme. "Je pense qu'être épanouie sexuellement est très important et qu'il s'agit plus d'une question d'attirance mutuelle que de genre. Et oui, j'ai déjà eu une expérience sexuelle avec une fille, pour ne pas mourir bête", lâchait-elle à la grande surprise de tous.

Nos confrères de Closer ont été curieux d'en savoir plus à ce sujet lors d'une interview avec la jolie blonde de 25 ans. L'occasion pour elle de réaffirmer ses propos malgré les petites tensions que cela a pu provoquer au sein de sa famille. "Pour moi, ce n'est pas un sujet tabou. Mais j'ai constaté que ça l'était toujours, car mes grands-parents l'ont lu dans les journaux et cela a fait un pataquès au déjeuner du dimanche !", a-t-elle confié. Et de souligner : "Je voulais dire que ce n'est pas parce que j'embrasse une fille que cela fait de moi une homosexuelle. J'ai toujours vécu avec des hommes. Il n'y a pas d'homosexuels ou d'hétérosexuels, il y a des gens qui s'aiment."

Actuellement, c'est en tout cas Cyrille qu'elle aime, et ce depuis plus d'un an maintenant. Dans cette même interview, Camille Cerf explique qu'elle songe au mariage avec son beau kinésithérapeute depuis le tout début de leur relation. "J'attends la demande... Après deux mois de relation, j'ai envoyé à Cyrille deux modèles de bagues de fiançailles, au cas où... J'ai 25 ans, je me sens bien professionnellement. J'ai envie de construire." Le message est passé !