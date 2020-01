Camille Cerf bisexuelle ? Ses confidences étonnantes sur sa vie sexuelle

Voilà une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas ! Toujours très complice avec ses fans, Camille Cerf ne s'interdit aucune confidence. Vendredi 17 janvier 2020, l'ancienne Miss France a proposé une session question/réponses sur son compte Instagram où elle assurait être prête à lever le voile sur n'importe quelle indiscrétion, même sur sa vie sexuelle.

Ni une, ni deux, un internaute a été curieux de savoir ce qu'elle pensait de la bisexualité et si elle avait déjà eu une expérience avec une fille. Ce à quoi la jolie blonde de 25 ans a répondu en toute franchise. "Je pense qu'être épanouie sexuellement est très important et qu'il s'agit plus d'une question d'attirance mutuelle que de genre", a-t-elle souligné avant de révéler : "Et oui j'ai déjà eu une expérience sexuelle avec une fille, pour ne pas mourir bête." Voilà qui a le mérite d'être honnête.

Si elle a déjà craqué pour une fille, c'est toutefois actuellement avec un homme qu'elle coule des jours heureux. En effet, depuis près d'un an, Camille Cerf est en couple avec Cyrille, un kinésithérapeute qu'elle connaît depuis très longtemps. "Si j'étais tombée amoureuse d'un chanteur, j'aurais été très heureuse. Aujourd'hui je suis tombée amoureuse d'un kiné et c'est génial" déclarait-elle au micro de Purepeople en octobre dernier. Avec lui, elle voyage aux quatre coins du monde. New-York, Rome, Bruges, et bien sûr Lille, la ville de coeur de Camille Cerf, font notamment partie des destinations qu'ils ont visitées en 2019. Nul doute que 2020 sera également placée sous le signe de la découverte et de l'amour. Et lorsqu'elle ne converse pas sur des sujets intimes avec ses abonnés ou passe du bon temps avec Cyrille, Camille Cerf est à fond dans ses projets pro. Entre collaborations avec des marques, animation sur NRJ12 et premiers pas au sein du comité Miss France, la jeune femme ne chôme pas !