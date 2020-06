Camille Cerf, son acné tardive : sans filtre, elle dévoile ses boutons

Camille Cerf n'a aucun tabou. Sur les réseaux sociaux, Miss France 2015 n'a jamais peur de dévoiler qui elle est réellement et elle l'a de nouveau prouvé lundi 22 juin 2020, en story Instagram.

Alors qu'elle effectuait un trajet en train après son séjour en Corse, la belle blonde de 25 ans a partagé une photo d'elle sans filtre, au naturel, soulignant volontairement l'apparition de deux boutons sur son visage comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama. Si elle ne s'en cache pas, une fois de retour chez elle, elle s'est tout de même empressée de tout faire pour s'en débarrasser. "Je mets de l'argile blanche pour les faire sécher, ça va dégonfler. Et pour ceux qui me disent que c'est à cause des charcuteries corses, non ! Je n'en ai même pas mangé, je ne mange plus de viande", rappelle-t-elle, dépitée. "Je ne sais pas pourquoi... Je me demande jusqu'à quand je vais avoir des boutons. Est-ce qu'à 60 ans, j'aurai encore de l'acné ?", s'interroge-t-elle.

Pas de quoi entacher la joie de vivre de la jolie blonde, ni sa beauté d'ailleurs. Ses petits complexes rassurent même bon nombre de ses abonnés, trop souvent habitués à voir des images parfaites sur les réseaux sociaux. Un procédé que Camille Cerf condamne. Récemment, elle tentait de mettre en lumière les dangers des retouches photo et la course au corps parfait, taclant au passage des personnalités, connues pour avoir succombé encore et encore au bistouri. "Les gens sont tellement confrontés à la retouche, aux filtres que, en fait, ils ne se rendent pas compte tellement il y en a partout. (...) Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre vision de la réalité, et finalement de la beauté, est complètement biaisée. Que ce soit par retouches photo ou par retouches chirurgicales... (...) Moi, ça me choque que des filles comme Kylie Jenner, Kendall Jenner, Bella Hadid... puissent être aujourd'hui des icônes de beauté ! Je les trouve trop belles, mais bon, elles ne ressemblaient pas à ça", s'agaçait la chérie de Cyrille.

Autant de questionnements qui ont donné l'envie à Camille Cerf de créer son propre filtre sur Instagram. L'objectif ? S'afficher au naturel et non se cacher derrière plusieurs effets.