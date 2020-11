Camille Combal dévoile une photo d'enfance : ses fans se moquent de sa coupe

On a l'habitude de voir Camille Combal classe, en costard, sa coupe courte bien peignée. Alors, les photos qu'il a publiées le mercredi 4 novembre 2020 ont de quoi interpeller. Sur le compte Instagram du présentateur de Mask Singer (TF1), on pouvait découvrir deux photos d'enfance, de lui avec une belle coupe au bol. De savoureux clichés qui traduisent également de sa passion pour le basketball. "Je me prenais trop pour Scottie Pippen. Alors que notre panier c'était un seau et un plateau de cantine", a-t-il blagué en légende.

De nombreux internautes ont complimenté son look de l'époque. "Pas mal la coupe Godefroy de Montmirail", "Y'a du dossier là", "La coupe est folle", "On dirait Jim Carrey ", peut-on lire, parmi tant d'autres, en section commentaires. Pour l'heure, Camille Combal est resté silencieux sur sa coupe tant plébiscitée.