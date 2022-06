Camille Combal papa : toute première photo de son bébé, très surprenante !

C'est avec autant de discrétion qu'il en avait eu pour annoncer la grossesse de sa femme Marie Treille Stefani que Camille Combal a accueilli leur premier enfant tout récemment. Si la nouvelle a été officialisée, on ne sait toujours rien de ce bébé, ni son sexe ni son prénom, ni même sa date de naissance. L'animateur de TF1 s'était jusqu'à présent contenter de partager une drôle de vidéo sur ses réseaux sociaux témoignant de son nouveau quotidien de papa. Et ce jeudi 30 juin, il est allé un peu plus loin !

En effet, Camille Combal a dévoilé sur Instagram la toute première photo de son enfant. Celui-ci est assis sur ses genoux et arbore le maillot du club de football de l'Olympique de Marseille, que soutient l'animateur. Malheureusement, on ne découvrira pas encore son visage, lequel a été remplacé... par celui de Camille Combal ! "Ouais mon gâté...", a légendé la figure de la Une en reprenant cette expression du sud de la France. L'image a en tout cas beaucoup faire rire les internautes, nombreux à commenter la publication et à supposer que c'est un petit garçon qui a pointé le bout de son nez pour le plus grand bonheur de ses parents.