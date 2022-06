Camille Combal papa déjà au bout du rouleau : son quotidien a bien changé !

Le 29 mai 2022, jour de la fête des Mères, Marie Treille Stefani a confirmé avoir donné naissance à son premier enfant. C'est à travers une publication en hommage à sa maman que la belle journaliste de France 2 a partagé la bonne nouvelle. "Bonne fête maman. Devenir maman m'a fait comprendre combien ce rôle est absolu. Un tourbillon qui renverse tout. Le plus beau des miracles", pouvait-on lire en légende d'une photo de leur duo complice. Les confidences s'arrêteront cependant là puisque la femme de Camille Combal n'a pas précisé quand elle avait accouché, ni le sexe et le prénom du bébé. L'animateur de TF1 s'était de son côté fait plutôt discret, jusqu'à ce vendredi 3 juin.

En story Instagram, il a partagé une vidéo témoignant de son nouveau quotidien de papa. A travers les images, on ne voit que Camille Combal allongé dans son lit et vraisemblablement au moment de se réveiller. Il apparaît faussement blasé et lassé par les chants de son épouse. Petit soufflement, yeux qui se ferment, lèvres pincées... Il n'en peut plus ! Et on peut le comprendre en entendant en fond Marie Treille Stefani en train de bercer leur enfant, qui produit quelques gazouillis, grâce à la comptine Les crocodiles. Une comptine bien connue dont les paroles restent dans la tête ! "Ah, les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles. Sur le bord du Nil ils sont partis, n'en parlons plus..." (Voir notre diaporama).

Camille Combal n'en dévoilera pas plus mais on peut imaginer que derrière son drôle d'air il est en réalité un papa comblé de bonheur et un mari émerveillé par sa belle femme, qui a d'ailleurs d'ores et déjà retrouvé la ligne. Il y a quelques jours, Marie Treille Stefani affichait en effet une ligne impressionnante lors d'un mariage. Elle posait même fièrement dans sa robe colorée dans les tons rose, vert, bleu, et son perfecto en daim marron sur les épaules. La jeune femme n'a pour l'heure pas repris le chemin du travail et continue de profiter pleinement de son congé maternité. On imagine néanmoins qu'elle sera de retour à la rentrée prochaine sur France 2 dans l'émission Bel et bien où elle est chroniqueuse.