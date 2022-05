Camille Combal papa : sa femme Marie a déjà retrouvé la ligne, photo de sa superbe silhouette !

C'est une nouvelle vie à trois pour Camille Combal, sa belle Marie Treille Stefani et leur petit bébé. En effet, la jeune femme a donné naissance à leur premier enfant, dans le plus grand secret. En effet, si elle a présenté sa dernière chronique dans Bel & Bien (France 2) le 9 avril dernier, ce n'est que dimanche 29 mai 2022 à l'occasion de la fête des Mères qu'elle annonce que le bébé a pointé le bout de son nez. Ce même jour, Marie Treille Stefani affiche une rare photo d'elle, silhouette déjà retrouvée !

Cette fête des Mères, le couple l'a célébrée en compagnie d'amis, lors d'un superbe mariage où étaient également invitées d'autres personnalités. Parmi elles, la belle Géraldine Nakache. En story sur Instagram, elle a ainsi partagé quelques instants de ce moment d'amour. Aussi, elle a publié de jolies photos des mamans qui l'entourent, à commencer par la sienne. "C'est toi la plus belle", écrit-elle en légende de chaque cliché d'une mère à qui elle rend hommage ce jour. Au beau milieu de ces images, les internautes découvrent la jolie Marie Treille Stefani. La belle prend la pose en robe colorée dans les tons rose, vert, bleu, un perfecto en daim marron sur les épaules. En tenue d'invitée, l'amoureuse de Camille Combal fait sensation... et affiche un corps de rêve peu après la naissance son bébé. C'est vraiment elle la plus belle !

Le sexe, le prénom ainsi que la date de naissance du bébé du couple n'ont pas été révélés. Camille Combal et Marie Treille Stefani jouent la carte du mystère. Ce n'est que par quelques mots, en légende d'une photo d'elle et sa chère maman, que la belle a révélé avoir accouché. "Bonne fête maman. Devenir maman m'a fait comprendre combien ce rôle est absolu. Un tourbillon qui renverse tout. Le plus beau des miracles", peut-on ainsi lire. De son côté, l'animateur de Mask Singer se fait on ne peut plus discret sur le sujet. Pas un mot sur son nouveau rôle de papa, ni même sur la naissance de son bébé.

Toutes nos félicitations aux heureux parents !