Camille Combal : Son quotidien de jeune papa dévoilé et c'est très drôle !

Si la plupart des Français commencent à peine à profiter de leurs vacances d'été, il semblerait que celles de Camille Combal soient déjà terminées. Le 7 juillet 2022, le présentateur emblématique de TF1 a publié des photos qui ne sont pas passées inaperçues sur son compte Instagram.

Il y a quelques mois, Camille Combal est devenu papa pour la première fois. C'est tout d'abord son épouse Marie Treille Stefani qui avait officialisé la nouvelle discrètement à l'occasion de la fête des Mères. "Bonne fête maman. Devenir maman m'a fait comprendre combien ce rôle est absolu. Un tourbillon qui renverse tout. Le plus beau des miracles", avait-elle écrit en légende d'une photo de sa mère et elle. Le charmant brun de 40 ans avait quant à lui posté une vidéo amusante. On pouvait l'y découvrir blasé par la comptine que chantait sa chère et tendre. Puis il a dévoilé une première photo... surprenante de son bébé. Et c'est une publication tout aussi drôle qu'il a postée ce vendredi pour partager une fois de plus son nouveau quotidien de papa.

"De retour !!!", peut-on lire en légende. Pour illustrer sa publication, il a tout d'abord posté une photo de lui à bord de sa voiture, en train de manger un McDo. Il porte une casquette, a des lunettes de soleil vissées sur le nez et est... en chaussettes. Sur la photo suivante, on peut voir que du côté passager se trouve une nacelle et deux sacs. En dessous se trouve la poussette du bébé. Camille Combal apparaît ensuite avec une mine déconfite, au téléphone, avec un doudou sur la tête. Et, après une photo de son chien ou de leur chambre d'hôtel, on peut l'admirer faire la grimace, avec un lange qui couvre une bonne partie de sa chemise.

Camille Combal a ensuite partagé une photo d'une blessure qu'il s'est faite au genou, sans préciser les circonstances. Enfin, c'est une nouvelle photo de son chien, entouré d'une serviette de bain, qui complète ce diaporama.