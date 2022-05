Camille Cottin, son passé de prof d'anglais pas glorieux : "J'inventais des mots"

Camille Cottin est sûrement la "Connasse" la plus connue de France mais elle est sans nul doute la plus talentueuse aussi. L'actrice de 43 ans a fait du chemin depuis ses premiers pas sur le petit écran. S'en sont suivis des seconds rôles jusqu'à la consécration dans la série Dix pour cent, exportée à l'étranger, dans laquelle elle incarne Andrea, l'un des agents d'ASK au caractère bien trempé. Depuis, on n'arrête plus Camille Cottin. La comédienne a joué avec les plus grands, en France comme à l'étranger. Elle a donné la réplique à Lady Gaga dans House of Gucci et Matt Damon dans Stillwater, lui donnant accès récemment au MET Gala, l'un des événements les plus prestigieux outre-Atlantique.

Mais Camille Cottin a gardé les pieds sur terre. Ce lundi 9 mai, elle était l'invitée de C à Vous pour Coeurs vaillants, son prochain film, français celui-ci, signé Mona Achache. L'occasion pour Anne-Elisabeth Lemoine de revenir sur les merveilleuses opportunités internationales que Camille Cottin a décrochées, grâce à son anglais irréprochable loin d'être un hasard.

Ses désirs de comédie, Camille Cottin les a réalisés avec le soutien de ses parents qui avaient toutefois posé une condition : celle de faire des études. La star de Dix Pour Cent a donc suivi une maîtrise d'anglais, la conduisant à occuper un poste de professeur d'anglais quelque temps. Mais en la matière, elle était, selon ses dires, loin de briller autant que sur les plateaux de tournage : "Comme j'étais assez jeune et pas très légitime, je ne pouvais pas trop dire 'je ne sais pas' quand [les élèves] me demandaient un mot donc il m'arrivait d'en inventer pour ne pas perdre la face."

L'un d'entre eux lui a une fois demandé comment "chirurgie esthétique" se disait en anglais. Une question à laquelle elle n'avait pas la réponse. Alors pour faire comme si ne rien n'était, Camille Cottin faisait appel à son imagination pour tenter de sortir un ensemble de sons inaudibles mais crédibles. Non sans une légère gêne : "Comme j'avais une petite conscience, le soir je vérifiais, donc le lendemain j'ai appelé l'élève j'ai dit 'Ce que je t'ai dit c'est plutôt américain et en anglais c'est 'plastic surgery'."

L'anecdote a fait sourire l'équipe de C à Vous et Camille Cottin la première. Si elle a récolté les félicitations d'Anne-Elisabeth Lemoine pour ce parcours dans l'éducation nationale, la maman d'Anna et Léon a nuancé les compliments et les a dirigés au plus juste : "Je ne sais pas s'ils ont appris l'anglais très honnêtement. Mais en tout cas, je les ai bien gardés ! J'ai beaucoup de respect pour l'éducation nationale et pour les profs. C'est un beau métier et tout le monde ne peut pas le faire." Malgré tout, on est certain que Camille Cottin reste numéro 1 dans le coeur de ses anciens élèves.