Camille Delcroix (Top Chef) papa : Sa fille est née

Camille Delcroix est un homme comblé. Ce 18 juillet 2019, le gagnant de Top Chef 2018 a accueilli son premier enfant. Une petite fille que sa chère et tendre et lui ont présentée sur Instagram.

C'est en effet en partageant une photo de Rose que Camille Delcroix a annoncé la bonne nouvelle à ses abonnés, sur le réseau social de partage de photos et de vidéos. "Et là mon monde s'arrête... Coucou Rose", a-t-il légendé sa tendre publication.

Pour rappel, c'est le 12 mars 2019 que le cuisinier de 28 ans avait officialisé sa future paternité. Il avait partagé une photo en noir et blanc le montrant les mains sur le ventre de sa chérie. "J'annonce l'arrivée d'une petite merveille #futurdaddy #fifilleasonpapa", avait-il commenté son post. Et le 18 juin, Camille Delcroix avait partagé un instantané sur lequel on pouvait admirer le baby bump de sa moitié. "Tic tac, encore 4 semaines... Futur daddy", avait-il écrit.

Côté professionnel, Camille Delcroix est tout aussi heureux. L'ancien membre de la brigade de Philippe Etchebest est toujours second de cuisine au restaurant du chef Marc Meurin, Le Château de Beaulieu. Son rêve ? Concourir au titre de Meilleur ouvrier de France, dont la prochaine édition se déroulera en 2022.