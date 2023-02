Camille Genau en couple avec avec une femme dans Demain nous appartient : "J'ai énormément appris à ses côtés"

En 2017, Camille Genau a rejoint le casting de Demain nous appartient. L'actrice a décroché à l'époque le rôle de Sara, laquelle a évolué sur nos écrans de lycéenne à policière. Du côté de sa vie privée, Sara forme un couple très amoureux avec Roxanne (jouée par Raphaële Volkoff). Leur duo est même devenu l'un des plus emblématiques de la série quotidienne au fil du temps. Et les choses avancent bien entre ces deux personnages qui se sont dit "oui" lors d'un épisode et qui ont récemment accueilli leur premier enfant, avec Bart (alias Hector Langevin). Pas de quoi toutefois donner des envies de pouponner à Camille Genau. "Pas du tout ! Je suis incapable de me projeter dans cette réalité-là. Ça me fait même un peu peur, la perspective d'être maman un jour", a-t-elle reconnu dans Télé Star, dont le dernier numéro est paru le 20 février 2023.

La jeune actrice de 26 ans demeure néanmoins très heureuse de pouvoir porter à l'écran une telle histoire. "Je suis fière d'incarner ce couple. Ce sont deux femmes mais on n'en fait pas toute une histoire. Et puis, quel bonheur d'avoir Raphaële comme partenaire ! J'ai énormément appris à ses côtés, elle a une telle aisance dans la comédie", a-t-elle confié pour nos confrères.

Ce qui est "très compliqué" pour Camille Genau en jouant Sara

Camille Genau est d'autant plus reconnaissante d'avoir obtenu le rôle de Sara dans Demain nous appartient, qu'elle a le sentiment de parler à beaucoup de femmes à travers lui. Lors d'un entretien avec Purepeople.com, elle révélait en effet recevoir régulièrement des messages de remerciements et autres témoignages. Une vague d'intérêt parfois un peu déboussolante. "J'ai eu beaucoup de questions de jeunes femmes qui se demandaient comment faire leur coming out auprès de leur famille. Et ça, c'est très compliqué parce que moi je ne suis pas à leur place, dans leur situation, avec leur famille, et tu ne peux pas vraiment donner de conseil parce que ça reste très personnel. Je suis très touchée de voir qu'on est prise en exemple. Mais c'est très compliqué pour pas mal de personnes, notamment des jeunes qui le vivent très mal. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça non plus", nous déclarait-elle avec empathie.