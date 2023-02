Camille Génau en couple avec une femme dans Demain nous appartient : "J'ai eu beaucoup de questions" (EXCLU)

Elle sort d'une phase compliquée... dans la série, en tout cas ! Le couple de Sara et Roxane a été pris pour cible par une ancienne compagne de cette dernière. Une hackeuse particulièrement violente prête à trafiquer un drone pour faire s'écraser un hélicoptère, sacré tableau. Bien entendu, les téléspectateurs ont tremblé en voyant la jeune brigadière sur son lit d'hôpital, entre la vie et la mort. Et pour cause : le couple que les deux actrices forment depuis maintenant trois ans et l'un des favoris du public.

Je suis très contente que ça se passe de cette façon

C'est un plaisir, bien sûr, de voir l'accueil qu'on reçu les amoureuses sur TF1. D'autant plus pour Camille Génau, qui représente malgré elle - mais avec grande fierté ! - la communauté LGBTQ+ au côté de Raphaële Volkoff. "Je trouve ça normal donc je ne me pose pas vraiment la question, explique-t-elle à Purepeople. Pour moi, c'est comme si c'était un couple hétéro, je n'ai pas l'impression de défendre quelque chose de différent. Et je n'ai pas l'impression que les gens le prennent comme quelque chose de différent. Ca a été complètement banalisé. Je pense qu'à cette heure-là, avec cette audience-là sur TF1, je suis ravie. Même sur les réseaux sociaux c'est très bienveillant. Je suis très contente que ça se passe de cette façon."

Je suis très touchée de voir qu'on est prise en exemple

Leur histoire a touché beaucoup de monde en plein coeur. Après avoir célébré leur mariage devant de nombreux témoins, Sarah et Roxane ont décidé d'avoir un bébé à l'aide de leur ami Bart - Hector Langevin. Fatalement, Camille Génau reçoit régulièrement des messages de remerciements et autres témoignages. "J'ai eu beaucoup de questions de jeunes femmes qui se demandaient comment faire leur coming out auprès de leur famille, assure-t-elle. Et ça, c'est très compliqué parce que moi je ne suis pas à leur place, dans leur situation, avec leur famille, et tu ne peux pas vraiment donner de conseil parce que ça reste très personnel. Je suis très touchée de voir qu'on est prise en exemple. Mais c'est très compliqué pour pas mal de personnes, notamment des jeunes qui le vivent très mal. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça non plus."

