Camille Gottlieb : Maillot décolleté et peau hâlée, elle s'illustre en bikini

La dernière apparition de la jeune Monégasque s'était faite dans un contexte bien différent. Le 18 juin dernier, c'est en sa qualité de présidente de l'association Be Safe que Camille Gottlieb a été reçue par le maire de Monaco, Georges Marsan. Accompagnée de plusieurs amies membres de cette organisation, elle s'est vu offrir un minibus qui lui sera particulièrement utile dans les prochaines semaines : depuis 2017, la fille de la princesse Stéphanie oeuvre en faveur de la sécurité routière auprès des noctambules dont l'alcoolémie ne leur permet plus de prendre leur véhicule pour regagner leur domicile.

Alors qu'elle passait le confinement chez sa mère, en compagnie de sa soeur, Camille Gottlieb a été interpellée sur Instagram par une internaute la jugeant "futile". Une critique à laquelle elle a répondu franchement : "J'ai un métier, je m'occupe de la communication, l'événementiel et le marketing d'une boîte et je supervise plusieurs personnes. Ensuite, si vous suivez un minimum mes passions et mes activités, je suis depuis presque trois ans la fondatrice et la présidente de l'association Be Safe Monaco, je suis bénévole dans l'association de ma maman Fight Aids Monaco et j'aide aussi beaucoup ma mère dans sa quête pour le bien-être des animaux (...). J'espère que ces quelques mots vous ont un peu plus éclaircis (sic) sur la personne que je suis !"