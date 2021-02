Camille Kouchner émue en évoquant Marie-France Pisier, sa regrettée tante "essentielle"

Succès d'édition, La Familia Grande relate notamment l'inceste dont aurait été victime "Victor", le frère jumeau de Camille Kouchner, par son beau-père le politologue Olivier Duhamel. Des faits désormais sur la place publique mais connus de la famille depuis des années. La défunte Marie-France Pisier, tante des enfants, avait pris partie pour eux au risque de se fâcher avec sa soeur, Evelyne.

Sur le plateau de Yann Barthès, Camille Kouchner a évoqué le souvenir de l'actrice morte en 2011 dans des circonstances aujourd'hui remises en cause par son neveu. Affirmant n'avoir "rien à dire" car elle a encore "trop de peine" quant à la disparition de sa tante, elle a cependant fait d'émouvantes confidences sur celle qu'elle a décrit comme "merveilleuse" et "essentielle" dans sa vie. "Elle est essentielle, c'est comme ça elle est essentielle à tous points de vues, Marie-France. C'était notre tante chérie. Moi elle m'a écoutée, elle m'a bousculée, elle m'a dit : 'Fais-toi confiance, je t'écoute. Il y a des choses qui sont autorisées, il y a des choses qui sont interdites. Ce qu'on m'a raconté est interdit.'", a-t-elle confié.

Camille Kouchner, fille de l'ancien ministre Bernard Kouchner et de sa défunte épouse Evelyne Pisier, a ajouté : "Elle était pleine de joie, pleine de liberté, au bon sens du terme pas au sens dévoyé du terme, elle était pleine d'inventivité, mais elle avait des limites. Et elle a très clairement marqué la limite quand elle a appris ce qui était arrivé à mon frère." Marie-France Pisier s'était ainsi fâchée avec sa soeur lorsqu'elle avait voulu s'en prendre à Olivier Duhamel et soutenir son neveu alors agressée dans les années 1980, quand il avait seulement 14 ans. Comme l'a expliqué Camille Kouchner, Marie-France avait alors dit à sa soeur Evelyne qu'elle ne pouvait accepter ce qu'elle savait, qu'elle ne pouvait laisser ses enfants être "condamnés" mais celle-ci n'avait pas voulu se battre et s'opposer à son époux...

Pour rappel, "Victor" a déposé plainte en janvier 2021 pour viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans. Olivier Duhamel, qui aurait à l'époque avancé une relation amoureuse avec son beau-fils, reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.