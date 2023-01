Camille Lacourt aux anges avec sa fille Jazz : retrouvailles en photos, son ex Valérie Bègue débarque à Marseille

Camille Lacourt et Valérie Bègue se sont aimés pendant six ans, un amour scellé par un mariage en août 2013. Malheureusement, trois ans plus tard, l'ancien nageur et l'ancienne Miss France tous les deux âgés de 37 ans ont divorcé, une séparation que l'ex roi des bassins avait choisi d'officialiser dans les pages du magazine Gala.

De leur histoire d'amour très médiatisée est née une petite fille prénommée Jazz, le 20 octobre 2012, et qui a pour marraine une autre ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld. Depuis leur séparation, Camille Lacourt et Valérie Bègue ont la garde partagée de Jazz, une alternance qui s'opère dans la bonne entente. Nouvelle preuve en est avec l'arrivée de Valérie Bègue à Marseille, où Camille Lacourt habite à nouveau avec sa compagne Alice Detollenaere (ancienne Miss Bourgogne) et leur fils Marius né en juin 2021.

Pour les fêtes de fin d'année, Camille Lacourt a été séparé de sa fille Jazz, partie avec sa maman loin de la métropole. Si Valérie Bègue n'a pas dévoilé la destination de leur voyage dans les images publiées sur sa page Instagram, il est plus que probable qu'elles aient mis le cap sur l'île de la Réunion, d'où est originaire l'ancienne reine de beauté devenue comédienne. C'est non sans un immense bonheur que Camille Lacourt a alors retrouvé sa fille aux premiers jours de ce mois de janvier.

Le 5 janvier dernier, l'ancien nageur a publié plusieurs photos de lui avec sa fille Jazz en train de se promener le long de la mer à Marseille, lui en train de courir et Jazz en train de faire du roller. Ces images ont sans aucun doute été prises par Alice Detollenaere qui avait quant à elle Marius dans une poussette spéciale permettant à la jeune maman de courir. "La famille, la mer, le sport, la vie #bestlife", a commenté Camille Lacourt en légende. Une publication likée par Valérie Bègue, qui elle aussi était à Marseille. Celle qui était aux dernières nouvelles en couple avec Georges Yates a fait savoir dans une story publiée sur Instagram qu'elle se trouvait dans la Cité Phocéenne... (voir le diaporama).