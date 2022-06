Camille Lacourt "malade pendant 15 jours" : une star balance sur sa mauvaise expérience dans Fort Boyard

Chaque année, c'est l'un des incontournables de l'été. Au même titre que le Tour de France, Fort Boyard revient quand les beaux jours arrivent et c'est l'occasion de voir les stars galérer dans des épreuves toutes plus compliquées les unes que les autres. Ce samedi, l'émission devrait être intéressante puisqu'on y verra l'ancienne star de la natation française, le beau gosse Camille Lacourt. Le compagnon d'Alice Detollenaere a certainement dû performer dans les épreuves physiques, mais l'une d'entre elles a visiblement été beaucoup plus difficile...

À ses côtés pour faire tomber les boyards, il pourra compter sur la présence d'Elie Semoun. Une grande première pour l'humoriste et acteur de 58 ans, qui n'avait encore jamais participé à l'émission de France 2. "C'est une émission hautement familiale qui plaît aux enfants", justifie-t-il dans une interview accordée à Télépro. Mais celui qui sera à l'affiche du quatrième opus des aventures de L'Elève Ducobu a également fait quelques confidences concernant Camille Lacourt, choisi pour une épreuve où il devait manger un aliment qui ne lui a pas vraiment réussi. "Camille a été malade pendant 15 jours après avoir mangé un piment super fort durant l'émission", révèle-t-il.

Elie Semoun a 'failli crever' pendant l'émission !

Visiblement marqué par cette terrible épreuve, Camille Lacourt a donc passé de très mauvaises semaines après l'émission. Il faut dire que Fort Boyard peut s'avérer très dangereux par moment et Elie Semoun assure qu'il a "failli crever" pendant le tournage. "Ils m'ont mis sur une barre, vous savez les trucs de pompier en fer. J'avais une petite barre transversale pour m'accrocher (...) Ils m'ont fait aller à 20 mètres au-dessus du sol et puis après, il fallait que je fasse un looping. Pendant que j'étais en arrière, il fallait que je voie un chiffre, que je le donne", raconte le grand copain de Franck Dubosc.

S'il ne s'est pas encore exprimé sur cette histoire, Camille Lacourt va certainement se souvenir de son passage dans Fort Boyard pendant un bon moment !